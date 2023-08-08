Сальдо сообщил об уничтожении двух катеров ВСУ при попытке высадить десант
Ночью 8 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра, обе лодки были уничтожены. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Ночью украинские вооружённые формирования пытались высадить так называемый «десант» с двух катеров на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря. Военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили лодки при попытке причалить», – написал он в своем Telegram-канале.
В результате украинские военнослужащие оказались в воде и попытались доплыть до правого берега, по ним открыли артиллерийский и стрелковый огонь. По словам Сальдо, «не доплыл никто».
Врио губернатора подчеркнул, что противника в районе Казачьих Лагерей нет, левый берег Днепра находится под контролем российских войск.
Сальдо регулярно сообщает о попытках ВСУ переправиться через Днепр и закрепиться на левом берегу Днепра. Действия противника пресекают российские войска. В середине июля он заявил, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста. По его словам, большая часть лодок уничтожаются еще на воде. Украинские военные, которые успевают высадиться, «могут лишь прятаться на дачах», где их поражает российская артиллерия.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 30 сентября 2022 г. по итогам референдумов эти регионы вошли в состав России. С октября прошлого года по указу президента РФ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях введено военное положение.