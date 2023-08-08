Сальдо сообщил об уничтожении двух катеров ВСУ при попытке высадить десант

Сальдо регулярно сообщает о попытках ВСУ переправиться через Днепр и закрепиться на левом берегу Днепра. Действия противника пресекают российские войска. В середине июля он заявил, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста. По его словам, большая часть лодок уничтожаются еще на воде. Украинские военные, которые успевают высадиться, «могут лишь прятаться на дачах», где их поражает российская артиллерия.