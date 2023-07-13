Сальдо сообщил о попытках ВСУ высадиться у Антоновского моста

Сальдо регулярно сообщает о попытках ВСУ переправиться через Днепр и закрепиться на левом берегу Днепра. Действия противника пресекают российские войска. В конце июня врио главы Херсонской области заявил, что российские военнослужащие потопили шесть лодок с 30 украинскими военными, которые пытались переправиться к опорам Антоновского моста на левом берегу. По его словам, ВСУ не создали никаких плацдармов вблизи Антоновского моста, в связи с чем у противника нет наступательного потенциала.