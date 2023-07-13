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Сальдо сообщил о попытках ВСУ высадиться у Антоновского моста

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает «РИА Новости».

«Противник не прекращает попытки переброски мелких групп в район Антоновского моста на левому берегу Днепра, но сказать, что он там закрепился, нельзя», – сказал он, отметив, что большая часть лодок уничтожаются еще на воде.

По словам Сальдо, украинские военные, которые успевают высадиться, «могут лишь прятаться на дачах». Врио главы региона пояснил, что дачи окружены болотами и единственная дорога идет от Антоновского моста. Сальдо подчеркнул, что она находится под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ, поэтому продвинуться с дач противник не может. Он добавил, что российская артиллерия уничтожает ВСУ на этой территории.

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Сальдо регулярно сообщает о попытках ВСУ переправиться через Днепр и закрепиться на левом берегу Днепра. Действия противника пресекают российские войска. В конце июня врио главы Херсонской области заявил, что российские военнослужащие потопили шесть лодок с 30 украинскими военными, которые пытались переправиться к опорам Антоновского моста на левом берегу. По его словам, ВСУ не создали никаких плацдармов вблизи Антоновского моста, в связи с чем у противника нет наступательного потенциала.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 30 сентября 2022 г. по итогам референдумов эти регионы вошли в состав России. С октября прошлого года по указу президента РФ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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