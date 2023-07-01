Сальдо рассказал о зачистке территории у Антоновского моста от ВСУ

Ранее на этой неделе врио губернатора региона сообщил, что российские военнослужащие потопили шесть лодок с 30 украинскими военными, которые пытались переправиться к опорам Антоновского моста на левом берегу. По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) не создали никаких плацдармов вблизи Антоновского моста, в связи с чем у противника нет наступательного потенциала. В конце мая Сальдо заявил о преодолении ВСУ пика военных возможностей, из-за чего противник боится идти в контрнаступление.