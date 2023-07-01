Сальдо рассказал о зачистке территории у Антоновского моста от ВСУ
Военнослужащие группировки войск «Днепр» в ночь на 1 июля окончательно зачистили территорию на левом берегу Днепра у Антоновского моста, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. К 3 часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты», – написал он.
По данным Сальдо, в операции принимали участие бойцы отряда «Шторм», 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й бригады резерва и 205-й мотострелковой бригады. Военнослужащие проявили «смелость, решительность и находчивость», а противник оказался «ошеломлен и разгромлен». Украинских «плацдармов» на левом берегу Днепра нет, добавил он.
Ранее на этой неделе врио губернатора региона сообщил, что российские военнослужащие потопили шесть лодок с 30 украинскими военными, которые пытались переправиться к опорам Антоновского моста на левом берегу. По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) не создали никаких плацдармов вблизи Антоновского моста, в связи с чем у противника нет наступательного потенциала. В конце мая Сальдо заявил о преодолении ВСУ пика военных возможностей, из-за чего противник боится идти в контрнаступление.