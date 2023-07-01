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Сальдо рассказал о зачистке территории у Антоновского моста от ВСУ

Ведомости

Военнослужащие группировки войск «Днепр» в ночь на 1 июля окончательно зачистили территорию на левом берегу Днепра у Антоновского моста, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. К 3 часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты», – написал он.

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По данным Сальдо, в операции принимали участие бойцы отряда «Шторм», 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й бригады резерва и 205-й мотострелковой бригады. Военнослужащие проявили «смелость, решительность и находчивость», а противник оказался «ошеломлен и разгромлен». Украинских «плацдармов» на левом берегу Днепра нет, добавил он.

Ранее на этой неделе врио губернатора региона сообщил, что российские военнослужащие потопили шесть лодок с 30 украинскими военными, которые пытались переправиться к опорам Антоновского моста на левом берегу. По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) не создали никаких плацдармов вблизи Антоновского моста, в связи с чем у противника нет наступательного потенциала. В конце мая Сальдо заявил о преодолении ВСУ пика военных возможностей, из-за чего противник боится идти в контрнаступление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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