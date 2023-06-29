Сальдо заявил о потоплении лодок ВСУ при пытке переправы через Днепр

«За последние двое суток артиллеристы группировки войск «Днепр» потопили шесть лодок, на которых пытались переправиться более 30 украинских военных для последующей высадки у опор моста на левом берегу. Минувшей ночью уничтожили загруженную лодку, на которой боевики пытались эвакуироваться из-под моста на правый берег», – рассказал Сальдо, подчеркнув, что ситуация под контролем.