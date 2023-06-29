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Сальдо заявил о потоплении лодок ВСУ при пытке переправы через Днепр

Ведомости

Российские военные потопили шесть лодок с 30 украинскими военными, которые пытались переправиться к опорам Антоновского моста на левом берегу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) не создали никаких плацдармов вблизи Антоновского моста, в связи с чем у противника нет наступательного потенциала.

«За последние двое суток артиллеристы группировки войск «Днепр» потопили шесть лодок, на которых пытались переправиться более 30 украинских военных для последующей высадки у опор моста на левом берегу. Минувшей ночью уничтожили загруженную лодку, на которой боевики пытались эвакуироваться из-под моста на правый берег», – рассказал Сальдо, подчеркнув, что ситуация под контролем.

Он также добавил, что отряд украинских военных, которые готовились к переправе, был уничтожен на правом берегу Днепра. Российские военные уничтожили три артиллерийские позиции и два беспилотника «Фурия».

Начальник штаба полка с позывным Белый рассказал «РИА Новости», что российские военные планомерно уничтожают остатки украинского десанта, которому удалось прорваться под Антоновский мост после разлива Днепра в результате разрушения Каховской ГЭС.

В результате спецоперации России на Украине, которая началась в феврале 2022 г., российские военные взяли под контроль большую часть Херсонской области. Осенью регион вошел в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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