Кремль призвал «не рвать на себе волосы» из-за крушения «Луны-25»

«Мы знаем, что освоение космического пространства и реализация сложных космических программ не бывает без сбоев. Это не повод для того, чтобы отчаиваться, для того, чтобы рвать на себе волосы. Это лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз», – рассказал он.