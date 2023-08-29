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Кремль призвал «не рвать на себе волосы» из-за крушения «Луны-25»

Ведомости

Освоения космоса без неудач не бывает, поэтому в связи с крушением «Луны-25» важно проанализировать и устранить причины неудачи, а не рвать на себе волосы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что освоение космического пространства и реализация сложных космических программ не бывает без сбоев. Это не повод для того, чтобы отчаиваться, для того, чтобы рвать на себе волосы. Это лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз», – рассказал он.

Кремль считает важным продолжать российскую космическую программу, в том числе и ее лунный элемент. Президент РФ Владимир Путин следил за ходом миссии, добавил он.

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«Роскосмос» сообщил о крушении миссии «Луна-25» 20 августа. По словам главы госкорпорации Юрия Борисова, причиной стало то, что двигательная установка станции при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработала 127 секунд вместо 84. Окончательные причины аварии предстоит выяснить специальной межведомственной комиссии. Аппарат был запущен ночью 11 августа с космодрома Восточный.

Ранее Борисов говорил, что «Луна-26» отправится к естественному спутнику Земли в 2027 г., а «Луна-27» – в 2028 г. Запуск «Луны-28» запланирован после 2030 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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