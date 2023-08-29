Финляндия возобновит прием заявлений на визы в Петербурге

В августе прошлого года правительство Финляндии заявило о сокращении числа принимаемых заявлений на визы в России до 500 в день. С сентября того же года VFS Global стали принимать туристические визы только по понедельникам в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. В конце сентября 2022 г. власти страны заявили о прекращении выдачи туристических виз россиянам. В конце июля 2023 г. посольство республики в РФ сообщило, что VFS в Санкт-Петербурге не будет принимать заявления на выдачу визы и разрешения на пребывание с 1 августа.