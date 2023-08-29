Финляндия возобновит прием заявлений на визы в Петербурге
Россияне смогут подать заявление на визу в Финляндию через визовые центры VFS (Visa Facilitation Services Global) в Санкт-Петербурге и ряде городов северо-запада РФ, сообщил финский МИД на своем сайте.
«Заявления на визу в Финляндию могут быть поданы в визовых центрах VFS Global... в Санкт-Петербурге и других городах Северо-Запада России... С 1 сентября 2023 г. заявления на визу будут приниматься пять дней в неделю с понедельника по пятницу», – говорится в сообщении.
В МИДе республики пояснили, что визовые центры VFS Global будут принимать только заявления на получение визы. При этом в министерстве предупредили о значительном сокращении слотов на подачу заявления из-за «ограниченности ресурсов».
Посольство Финляндии в Москве будет принимать заявления на получение ВНЖ три дня в неделю. Дипмиссия в столице также возьмет на себя обязанности по консульским вопросам и вопросам въезда, которые ранее решались в Санкт-Петербурге.
В августе прошлого года правительство Финляндии заявило о сокращении числа принимаемых заявлений на визы в России до 500 в день. С сентября того же года VFS Global стали принимать туристические визы только по понедельникам в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. В конце сентября 2022 г. власти страны заявили о прекращении выдачи туристических виз россиянам. В конце июля 2023 г. посольство республики в РФ сообщило, что VFS в Санкт-Петербурге не будет принимать заявления на выдачу визы и разрешения на пребывание с 1 августа.
6 июля МИД РФ сообщил, что Россия отзывает с 1 октября согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Финский посол Антти Хелантеря был вызван в министерство. Ему был заявлен решительный протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой. МИД также указал на июньское решение финской стороны выслать девять человек, которые работали в посольстве России в стране. В ответ на это Россия решила также выслать девять сотрудников финского посольства в РФ и финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Позднее стало известно, что генконсульство закроется с 1 сентября.