Захарова: зерновая сделка без участия России невозможна
Зерновой сделки без участия России быть не может, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам.
На брифинге Захарову попросили прокомментировать публикации в турецких СМИ о продлении черноморской инициативы без России.
«Что значит может ли работать зерновое соглашение без России? Это, знаете, как будет ли "восьмерка" "восьмеркой" без России? Нет, "восьмерка" будет "семеркой"... Если речь идет о соглашении, в котором участвует Россия, то без России оно работать не может, это невозможно физически. Если речь идет о каких-то других соглашениях, в которых Россия не участвует, то надо так и писать», – рассказала она.
Россия вышла из зерновой сделки, потому что ее интересы не соблюдались сторонами, подчеркнула Захарова. Говорить о возобновлении сделки можно лишь после реализации всех положений соглашения в полном объеме, подчеркнула Захарова. При этом она добавила, что ситуация вокруг сделки будет обсуждаться на переговорах глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана в Москве, добавила она.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется.
17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.
19 июля Минобороны России объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями. Такое решение было принято в связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в ходе телефонного разговора 2 августа о встрече. По информации СМИ, она состоится на следующей неделе, перед саммитом G20 в Дели 9-10 сентября. В правящей турецкой Партии справедливости и развития ранее говорили, что встреча двух президентов состоится в Сочи.