Захарова: зерновая сделка без участия России невозможна

«Что значит может ли работать зерновое соглашение без России? Это, знаете, как будет ли "восьмерка" "восьмеркой" без России? Нет, "восьмерка" будет "семеркой"... Если речь идет о соглашении, в котором участвует Россия, то без России оно работать не может, это невозможно физически. Если речь идет о каких-то других соглашениях, в которых Россия не участвует, то надо так и писать», – рассказала она.