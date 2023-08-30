Под Артемовском погибли шесть пилотов ВСУ
Погибшие военные имели офицерские звания, имена и обстоятельства гибели не разглашаются. Известно, что один из них был родом из Полтавской области, остальные – из других регионов Украины.
25 августа в небе вблизи Житомира столкнулись два украинских учебно-боевых самолетов L-39. В результате инцидента погибли три пилота, среди них пилот с позывным Джус, который неоднократно призывал поставить Украине истребители F-16 в интервью западным СМИ.
Россия установила контроль над Артемовском в конце мая. 29 августа врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ снизили интенсивность на флангах Артемовска для перегруппировки, но они все еще остаются горячим направлением.