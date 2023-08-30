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Политика

Под Артемовском погибли шесть пилотов ВСУ

Ведомости

На Артемовском направлении погибли шесть украинских пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации им. Сикорского. Об этом со ссылкой на спикера бригады Евгения Ракиту сообщило украинское издание «Страна».

Погибшие военные имели офицерские звания, имена и обстоятельства гибели не разглашаются. Известно, что один из них был родом из Полтавской области, остальные – из других регионов Украины.

25 августа в небе вблизи Житомира столкнулись два украинских учебно-боевых самолетов L-39. В результате инцидента погибли три пилота, среди них пилот с позывным Джус, который неоднократно призывал поставить Украине истребители F-16 в интервью западным СМИ.

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Россия установила контроль над Артемовском в конце мая. 29 августа врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ снизили интенсивность на флангах Артемовска для перегруппировки, но они все еще остаются горячим направлением.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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