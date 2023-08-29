Пушилин: ВСУ не смогли закрепиться в Урожайном и Старомайорском

Пушилин отметил, что Старомайорское и Урожайное остаются самыми горячими точками. Российские подразделения не позволяют ВСУ закрепиться там и создать опорные пункты, поэтому украинская сторона несет потери «как в живой силе, так и в технике». По словам врио главы ДНР, препятствием к созданию опорных пунктов в том числе стало то, что в Урожайном не осталось «ни одного целого не то что дома – там не осталось ни одного целого подвала».