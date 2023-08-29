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Пушилин: ВСУ не смогли закрепиться в Урожайном и Старомайорском

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Подразделения Вооруженных сил РФ не позволили украинским военным закрепиться в Урожайном и Старомайорском, сообщил «РИА Новости» врио главы ДНР Денис Пушилин

Пушилин отметил, что Старомайорское и Урожайное остаются самыми горячими точками. Российские подразделения не позволяют ВСУ закрепиться там и создать опорные пункты, поэтому украинская сторона несет потери «как в живой силе, так и в технике». По словам врио главы ДНР, препятствием к созданию опорных пунктов в том числе стало то, что в Урожайном не осталось «ни одного целого не то что дома – там не осталось ни одного целого подвала».

Пушилин считает, что ВСУ, вероятно, постараются обойти эти населенные пункты. Однако российские подразделения делают все, чтобы этого не допустить.

По информации Пушилина, ВСУ снизили интенсивность на флангах Артемовска для перегруппировки, но они все еще остаются горячим направлением. Украинские военные регулярно пытаются наступать в районах Клещеевки и Андреевки, но ВС РФ используют любые возможности, чтобы улучшить свои позиции.

29 августа Пушилин заявил, что количество жертв среди мирных жителей в ДНР из-за использования ВСУ кассетных боеприпасов кратно увеличилось, поэтому нужно принимать дополнительные меры по защите населения республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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