Богомаз рассказал о перехвате двух беспилотников над Брянской областью
Два украинских беспилотника сбиты в небе над Брянской областью, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ была пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – написал он.
Глава региона добавил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет, на месте падения дронов работают специалисты.
Позже факт перехвата украинских беспилотников подтвердили в Минобороны России. Кроме того, оборонное ведомство подтвердило, что силы ПВО сбили украинскую ракету над Крымом, о чем ранее 30 августа рассказал Сергей Аксенов.
Украина в последнее время нарастила количество атак беспилотников по объектам на территории России. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российские военные специалисты «выясняют маршруты, анализируют то, как это было сделано, с тем чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 августа заявила, что подобные атаки подтверждают террористическую сущность киевского режима, который при реализации таких ударов использует спутниковые данные, полученные от стран Запада.