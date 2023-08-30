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Богомаз рассказал о перехвате двух беспилотников над Брянской областью

Ведомости

Два украинских беспилотника сбиты в небе над Брянской областью, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ была пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – написал он.

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Глава региона добавил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет, на месте падения дронов работают специалисты.

Позже факт перехвата украинских беспилотников подтвердили в Минобороны России. Кроме того, оборонное ведомство подтвердило, что силы ПВО сбили украинскую ракету над Крымом, о чем ранее 30 августа рассказал Сергей Аксенов.

Украина в последнее время нарастила количество атак беспилотников по объектам на территории России. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российские военные специалисты «выясняют маршруты, анализируют то, как это было сделано, с тем чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем».

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 августа заявила, что подобные атаки подтверждают террористическую сущность киевского режима, который при реализации таких ударов использует спутниковые данные, полученные от стран Запада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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