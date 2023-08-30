Богомаз рассказал о перехвате двух беспилотников над Брянской областью

Украина в последнее время нарастила количество атак беспилотников по объектам на территории России. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российские военные специалисты «выясняют маршруты, анализируют то, как это было сделано, с тем чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем».