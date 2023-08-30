Силы ПВО сбили крылатую ракету на востоке Крыма

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал не выкладывать кадры работы ПВО, позиции, а также районы с геопривязкой. Позже он сообщил, что осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи, авария будет ликвидирована в течение часа.