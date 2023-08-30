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Силы ПВО сбили крылатую ракету на востоке Крыма

Ведомости

В небе над Крымом была сбита крылатая ракета, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – написал он у себя в Telegram-канале.

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал не выкладывать кадры работы ПВО, позиции, а также районы с геопривязкой. Позже он сообщил, что осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи, авария будет ликвидирована в течение часа.

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28 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Запад поддерживает Киев в «уничтожении всего российского», в том числе в Крыму. Он также заявил, что число беспилотников, атакующих территорию России, «будет увеличиваться».

Ночью 30 августа Севастополь был атакован украинскими беспилотниками. Как сообщал глава Севастополя Михаил Развожаев, силы ППДО работали в районе Севастопольской бухты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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