Силы ПВО сбили крылатую ракету на востоке Крыма
В небе над Крымом была сбита крылатая ракета, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – написал он у себя в Telegram-канале.
Советник главы Крыма Олег Крючков призвал не выкладывать кадры работы ПВО, позиции, а также районы с геопривязкой. Позже он сообщил, что осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи, авария будет ликвидирована в течение часа.
28 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Запад поддерживает Киев в «уничтожении всего российского», в том числе в Крыму. Он также заявил, что число беспилотников, атакующих территорию России, «будет увеличиваться».
Ночью 30 августа Севастополь был атакован украинскими беспилотниками. Как сообщал глава Севастополя Михаил Развожаев, силы ППДО работали в районе Севастопольской бухты.