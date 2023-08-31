Начались проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС

«Я думаю, что сколько бы ни понадобилось бы средств [на восстановление Каховской ГЭС], это экономически целесообразный проект и он будет окуплен. Поэтому здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности. Намерения такие есть, и планы уже проектируются», – отметил он.