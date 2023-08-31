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Начались проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС

Ведомости

В Херсонской области начались проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора Владимир Сальдо, передает «РИА Новости».

«Я думаю, что сколько бы ни понадобилось бы средств [на восстановление Каховской ГЭС], это экономически целесообразный проект и он будет окуплен. Поэтому здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности. Намерения такие есть, и планы уже проектируются», – отметил он.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал 11 м. В результате трагедии погибли 57 человек.

В конце августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Сальдо сообщил, что последствия затопления почти полностью устранены. По его словам, общая сумма выплаченных средств пострадавшим жителям составила 300 млн руб. Путин ранее назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

В июне Сальдо заявил, что плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению. В июле он отмечал, что объект «однозначно восстановят», как только позволит обстановка. Врио губернатора пояснил, что от ГЭС зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма. В августе вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин также призвал восстановить Каховскую ГЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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