Сальдо заявил, что Каховскую ГЭС «однозначно» восстановят
Каховскую ГЭС в Херсонской области, которая была разрушена в начале июня, однозначно восстановят, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка. Причем в Каховском гидроэнергетическом узле более важную роль играет водохранилище, а электрическое производство — это второстепенный момент», – сказал Сальдо «РИА Новости».
От ГЭС зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма, «а значит — сельскохозяйственное производство и водоснабжение населения на этих территориях», уточнил глава региона. По его словам, за последние 50 лет экология и экономика нижнего Поднепровья перестроились и стали зависеть от Каховского водохранилища. «Говоря по-простому, прокормить столько людей, сколько здесь жило ранее, без Каховской плотины не получится», – сказал он.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень ее подъема достигал 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.
21 июня Сальдо сообщил о возвращении Днепра в природные берега, но нижнее течение реки в результате разрушения плотины стало зоной экологической катастрофы. Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб., а число погибших, по последней информации, достигло 55 человек. 30 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ущерб, нанесенный после прорыва плотины станции, сейчас ликвидируется «достаточно оперативно». Лавров при этом уточнил, что восстановление самой плотины ГЭС может занять долгое время.