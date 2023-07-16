Газета
Общество

Сальдо заявил, что Каховскую ГЭС «однозначно» восстановят

Ведомости

Каховскую ГЭС в Херсонской области, которая была разрушена в начале июня, однозначно восстановят, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка. Причем в Каховском гидроэнергетическом узле более важную роль играет водохранилище, а электрическое производство — это второстепенный момент», – сказал Сальдо «РИА Новости».

От ГЭС зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма, «а значит — сельскохозяйственное производство и водоснабжение населения на этих территориях», уточнил глава региона. По его словам, за последние 50 лет экология и экономика нижнего Поднепровья перестроились и стали зависеть от Каховского водохранилища. «Говоря по-простому, прокормить столько людей, сколько здесь жило ранее, без Каховской плотины не получится», – сказал он.

Ранее по теме: В Херсонской области восстановили более 40 подстанций после прорыва Каховской ГЭС

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень ее подъема достигал 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.

21 июня Сальдо сообщил о возвращении Днепра в природные берега, но нижнее течение реки в результате разрушения плотины стало зоной экологической катастрофы. Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб., а число погибших, по последней информации, достигло 55 человек. 30 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ущерб, нанесенный после прорыва плотины станции, сейчас ликвидируется «достаточно оперативно». Лавров при этом уточнил, что восстановление самой плотины ГЭС может занять долгое время.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных