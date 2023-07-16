Сальдо заявил, что Каховскую ГЭС «однозначно» восстановят

От ГЭС зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма, «а значит — сельскохозяйственное производство и водоснабжение населения на этих территориях», уточнил глава региона. По его словам, за последние 50 лет экология и экономика нижнего Поднепровья перестроились и стали зависеть от Каховского водохранилища. «Говоря по-простому, прокормить столько людей, сколько здесь жило ранее, без Каховской плотины не получится», – сказал он.