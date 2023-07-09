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В Херсонской области восстановили более 40 подстанций после прорыва Каховской ГЭС

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В Херсонской области была восстановлена работа свыше 40 трансформаторных подстанций в городе Голая Пристань после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

«Уже введена в работу 41 трансформаторная подстанция в Голой Пристани, а в Алешках запитаны электричеством вышки связи, артезианские скважины и городская больница», – говорится в сообщении. 

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал 11 м.  Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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21 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о возвращении Днепра в природные берега, но нижнее течение реки в результате разрушения плотины стало зоной экологической катастрофы. Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб., а число погибших, по последней информации, достигло 55 человек.

30 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ущерб, нанесенный после прорыва плотины станции, сейчас ликвидируется «достаточно оперативно». Лавров при этом уточнил, что восстановление самой плотины ГЭС может занять долгое время.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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