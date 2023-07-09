В Херсонской области восстановили более 40 подстанций после прорыва Каховской ГЭС

30 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ущерб, нанесенный после прорыва плотины станции, сейчас ликвидируется «достаточно оперативно». Лавров при этом уточнил, что восстановление самой плотины ГЭС может занять долгое время.