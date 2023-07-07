Число погибших после разрушения плотины Каховской ГЭС выросло до 55 человек
Число погибших в результате прорыва плотины Каховской ГЭС в Херсонской области достигло 55 человек. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«В течение суток обнаружены тела еще двух погибших, всего погибли 55 человек», – сказал собеседник агентства.
6 июля сообщалось о 53 погибших и 139 случаях госпитализации.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.
По данным врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказалось 35 населенных пунктов. 21 июня он сообщил о возвращении Днепра в природные берега, но нижнее течение реки в результате разрушения плотины стало зоной экологической катастрофы. Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб.