Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 53
Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области достигло 53. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Найдены тела еще троих погибших, общее число погибших достигло 53. Госпитализированы 139 человек», – рассказали агентству в службе.
Накануне сообщалось о 50 погибших и 137 госпитализированных.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.
21 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о возвращении Днепра в природные берега, но нижнее течение реки в результате разрушения плотины стало зоной экологической катастрофы. Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб.
4 июля Сальдо сообщил, что в Херсонской области подтопленными остаются шесть населенных пунктов и 8000 домов.