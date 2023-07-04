Подтопленными после разрушения Каховской ГЭС остаются около 8000 домов
Спустя почти месяц после прорыва плотины Каховской ГЭС в Херсонской области подтопленными остаются шесть населенных пунктов и 8000 домов, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.
«В Новокаховском городском округе завершены все восстановительные работы, вода полностью сошла. В Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах остаются частично подтопленными шесть населённых пунктов и 8000 жилых домов», – написал он в своем Telegram-канале.
Сейчас спасатели и коммунальщики заняты принудительным спуском воды и последующей специальной обработкой зданий, а также восстановлением коммуникаций, добавил Сальдо. Выплаты по 10 000 руб. получили свыше 10 000 человек.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Российские и украинские власти винят в случившемся друг друга.
По данным Сальдо, в зоне затопления оказалось 35 населенных пунктов. В результате произошедшего погибли 48 человек. 21 июня Сальдо сообщил о возвращении Днепра в природные берега, но нижнее течение реки в результате разрушения плотины стало зоной экологической катастрофы. Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб.