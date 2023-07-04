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Общество

Подтопленными после разрушения Каховской ГЭС остаются около 8000 домов

Ведомости

Спустя почти месяц после прорыва плотины Каховской ГЭС в Херсонской области подтопленными остаются шесть населенных пунктов и 8000 домов, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

«В Новокаховском городском округе завершены все восстановительные работы, вода полностью сошла. В Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах остаются частично подтопленными шесть населённых пунктов и 8000 жилых домов», – написал он в своем Telegram-канале.

Сейчас спасатели и коммунальщики заняты принудительным спуском воды и последующей специальной обработкой зданий, а также восстановлением коммуникаций, добавил Сальдо. Выплаты по 10 000 руб. получили свыше 10 000 человек.

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Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Российские и украинские власти винят в случившемся друг друга.

По данным Сальдо, в зоне затопления оказалось 35 населенных пунктов. В результате произошедшего погибли 48 человек. 21 июня Сальдо сообщил о возвращении Днепра в природные берега, но нижнее течение реки в результате разрушения плотины стало зоной экологической катастрофы. Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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