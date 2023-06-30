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Лавров сообщил о быстрой ликвидации ущерба после прорыва Каховской ГЭС

Ведомости

Ущерб, нанесенный после прорыва плотины Каховской ГЭС, сейчас ликвидируется «достаточно оперативно», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Днепр вошел в свое обычное русло. Конечно, после наводнения там существенный ущерб нанесен, он сейчас ликвидируется достаточно оперативно. Я думаю, что все это будет преодолено», – сказал министр (цитата по ТАСС). Лавров уточнил, что восстановление самой плотины ГЭС может занять какое-то время.

Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, в результате чего оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции и начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. По последним данным служб Херсонской области, погибли 48 человек. Российские и украинские власти винят в случившемся друг друга.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб сообщил, что подтопленными остаются 9500 жилых домов в шести населенных пунктах в Херсонской области, при этом уровень воды почти не снижается.

Ранее по теме: Сальдо заявил об экокатастрофе в низовьях Днепра после прорыва плотины Каховской ГЭС

21 июня врио главы Херсонской области Владимира Сальдо сообщил о возвращении Днепра в природные берега, но, по его словам, нижнее течение реки в результате разрушения плотины стало зоной экологической катастрофы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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