Лавров сообщил о быстрой ликвидации ущерба после прорыва Каховской ГЭС
Ущерб, нанесенный после прорыва плотины Каховской ГЭС, сейчас ликвидируется «достаточно оперативно», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Днепр вошел в свое обычное русло. Конечно, после наводнения там существенный ущерб нанесен, он сейчас ликвидируется достаточно оперативно. Я думаю, что все это будет преодолено», – сказал министр (цитата по ТАСС). Лавров уточнил, что восстановление самой плотины ГЭС может занять какое-то время.
Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, в результате чего оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции и начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. По последним данным служб Херсонской области, погибли 48 человек. Российские и украинские власти винят в случившемся друг друга.
Ранее ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб сообщил, что подтопленными остаются 9500 жилых домов в шести населенных пунктах в Херсонской области, при этом уровень воды почти не снижается.
21 июня врио главы Херсонской области Владимира Сальдо сообщил о возвращении Днепра в природные берега, но, по его словам, нижнее течение реки в результате разрушения плотины стало зоной экологической катастрофы.