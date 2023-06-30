Лавров сообщил о быстрой ликвидации ущерба после прорыва Каховской ГЭС

«Днепр вошел в свое обычное русло. Конечно, после наводнения там существенный ущерб нанесен, он сейчас ликвидируется достаточно оперативно. Я думаю, что все это будет преодолено», – сказал министр (цитата по ТАСС). Лавров уточнил, что восстановление самой плотины ГЭС может занять какое-то время.