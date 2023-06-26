Число погибших после разрушения Каховской ГЭС достигло 48
После разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области погибли, по уточненным данным, 48 человек, сообщил представитель экстренных служб в комментарии «РИА Новости».
«По уточненной информации, на утро понедельника число погибших при прорыве Каховской ГЭС увеличилось до 48 человек», – сказал он.
22 июня председатель регионального правительства Андрей Алексеенко сообщал о 46 жертвах катастрофы. Пострадавшие населенные пункты начали «возвращаться к жизни», говорил он тогда.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Российские и украинские власти винят в случившемся друг друга.
21 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о возвращении Днепра в природные берега, но нижнее течение реки в результате разрушения плотины стало зоной экологической катастрофы.
Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб. Ранее Сальдо сообщил, что на восстановление ГЭС потребуется 1,5–2 года и 200 млрд руб. При этом начать восстановительные работы можно будет только по окончании боевых действий, подчеркивал он.