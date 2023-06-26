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Число погибших после разрушения Каховской ГЭС достигло 48

Ведомости

После разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области погибли, по уточненным данным, 48 человек, сообщил представитель экстренных служб в комментарии «РИА Новости».

«По уточненной информации, на утро понедельника число погибших при прорыве Каховской ГЭС увеличилось до 48 человек», – сказал он.

22 июня председатель регионального правительства Андрей Алексеенко сообщал о 46 жертвах катастрофы. Пострадавшие населенные пункты начали «возвращаться к жизни», говорил он тогда.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Российские и украинские власти винят в случившемся друг друга.

Ранее по теме: Сальдо заявил об экокатастрофе в низовьях Днепра после прорыва плотины Каховской ГЭС

21 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о возвращении Днепра в природные берега, но нижнее течение реки в результате разрушения плотины стало зоной экологической катастрофы.

Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб. Ранее Сальдо сообщил, что на восстановление ГЭС потребуется 1,5–2 года и 200 млрд руб. При этом начать восстановительные работы можно будет только по окончании боевых действий, подчеркивал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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