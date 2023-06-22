Сальдо заявил об экокатастрофе в низовьях Днепра после прорыва плотины Каховской ГЭС
Нижнее течение Днепра в результате разрушения плотины Каховской ГЭС стало зоной экологической катастрофы, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире радиостанции «Таврия».
«Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут. Все, что сейчас есть в реке Днепр, оно попадает в воду и выносится в Черное море», – приводит его слова «РИА Новости».
В результате инфекция может распространяться в сторону Украины, Румынии и Болгарии, что может привести к «экологическим серьезным неприятностям», добавил Сальдо. При этом Днепр уже вошел в берега, отметил он.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. По последним данным, в результате катастрофы погиб 41 человек. Российские и украинские власти винят в случившемся друг друга.
Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб. Ранее Сальдо сообщил, что на восстановление ГЭС потребуется 1,5–2 года и 200 млрд руб. При этом начать восстановительные работы можно будет только по окончании боевых действий, подчеркивал он.