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Сальдо заявил об экокатастрофе в низовьях Днепра после прорыва плотины Каховской ГЭС

Ведомости

Нижнее течение Днепра в результате разрушения плотины Каховской ГЭС стало зоной экологической катастрофы, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире радиостанции «Таврия».

«Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут. Все, что сейчас есть в реке Днепр, оно попадает в воду и выносится в Черное море», – приводит его слова «РИА Новости».

В результате инфекция может распространяться в сторону Украины, Румынии и Болгарии, что может привести к «экологическим серьезным неприятностям», добавил Сальдо. При этом Днепр уже вошел в берега, отметил он.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. По последним данным, в результате катастрофы погиб 41 человек. Российские и украинские власти винят в случившемся друг друга.

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Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб. Ранее Сальдо сообщил, что на восстановление ГЭС потребуется 1,5–2 года и 200 млрд руб. При этом начать восстановительные работы можно будет только по окончании боевых действий, подчеркивал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных