Сальдо заявил об экокатастрофе в низовьях Днепра после прорыва плотины Каховской ГЭС

«Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут. Все, что сейчас есть в реке Днепр, оно попадает в воду и выносится в Черное море», – приводит его слова «РИА Новости».