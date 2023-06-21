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Число погибших после разрушения Каховской ГЭС достигло 41

Ведомости

После разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области погиб 41 человек, сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«К сожалению, число погибших выросло до 41 человека», – написал он. По состоянию на 18 июня было известно о 35 погибших.

Алексеенко также отметил, что территории, с которых сошла вода, обеззараживаются специальными реагентами. Из Херсонской области было вывезено более 1600 тел погибших животных. От опасных инфекций по состоянию на вечер 20 июня были вакцинированы 3500 человек и 6100 животных.

По словам Алексеенко, вода остается в районе населенных пунктов Голая Пристань, а также в населенных пунктах Голопристанского округа – в селах Кохани, Большая и Малая Кардашинки, а также в районе дач. В Алешкинском округе вода осталась только в низинах.

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Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Российские и украинские власти винят в случившемся друг друга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных