Число погибших после разрушения Каховской ГЭС достигло 41

Алексеенко также отметил, что территории, с которых сошла вода, обеззараживаются специальными реагентами. Из Херсонской области было вывезено более 1600 тел погибших животных. От опасных инфекций по состоянию на вечер 20 июня были вакцинированы 3500 человек и 6100 животных.