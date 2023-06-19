В Херсонской области сообщили об отсутствии холеры в зоне затопления
В Херсонской области не были зафиксированы случаи холеры и других инфекционных заболеваний после прорыва Каховской ГЭС, сообщили в Минздраве региона.
«На данный момент не зафиксировано ни вспышечной, ни массовой заболеваемости опасными кишечными инфекционными заболеваниями, в том числе холерой и другими природно-очаговыми инфекциями», – рассказал завотделением в Геническом межрайонном отделе Херсонского областного центра гигиены и эпидемиологии Александр Маклаков.
Он отметил, что также не зафиксированы лабораторные подтверждения о выделении возбудителей опасных инфекций.
Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на областной центр контроля и профилактики болезней министерства здравоохранения Украины сообщил, что после разрушения ГЭС в водоемах Николаевской области был обнаружен возбудитель холеры. По данным ведомства, его нашли в реках Ингулец и Ингул, а также в Бужском и Днепро-Бугском лиманах. Помимо этого, в Ингульце и Днепро-Бугском лимане было зафиксировано превышение допустимого показателя кишечной палочки.
Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате случившегося оказалась разрушена часть пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. По последним данным, в зоне затопления погибли 35 человек. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.
Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб. Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на восстановление ГЭС потребуется 1,5–2 года и 200 млрд руб. При этом, по его словам, начать восстановительные работы можно будет только по окончании боевых действий.
Эпидемиолог Василий Власов рассказывал «Ведомостям», что прорыв дамбы не создаст эпидемиологической угрозы для населения. При этом по оценкам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолога Павла Волчкова, более вероятной угрозой является распространение таких заболеваний, как дизентерия и ей подобные бактериальные инфекции, из-за нарушения целостности канализации и очистных сооружений.