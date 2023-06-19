В Херсонской области сообщили об отсутствии холеры в зоне затопления

Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на областной центр контроля и профилактики болезней министерства здравоохранения Украины сообщил, что после разрушения ГЭС в водоемах Николаевской области был обнаружен возбудитель холеры. По данным ведомства, его нашли в реках Ингулец и Ингул, а также в Бужском и Днепро-Бугском лиманах. Помимо этого, в Ингульце и Днепро-Бугском лимане было зафиксировано превышение допустимого показателя кишечной палочки.