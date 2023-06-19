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В водоемах Николаевской области нашли возбудитель холеры

Ведомости

После разрушения в водоемах Николаевской области был обнаружен возбудитель холеры, передает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

По данным ведомства, возбудитель холеры был обнаружен в реках Ингулец и Ингул, а также в Бужском и Днепро-Бугском лиманах. Помимо этого, в Ингульце и Днепро-Бугском лимане было зафиксировано превышение допустимого показателя кишечной палочки.

17 июня в Одесской области ввели запрет на купание в море и лов рыбы и морепродуктов из-за обнаружения в воде возбудителей инфекционных болезней. В частности, в пробах воды были обнаружены возбудители инфекционных болезней, в том числе сальмонелла, рота- и астравирусы, холерoвидные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных

Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося  оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал около 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. В результате произошедшего, по последним данным, погибли 35 человек, 8000 были эвакуированы. 

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После инцидента пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Украина обвиняет в произошедшем Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных