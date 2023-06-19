В водоемах Николаевской области нашли возбудитель холеры
После разрушения в водоемах Николаевской области был обнаружен возбудитель холеры, передает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.
По данным ведомства, возбудитель холеры был обнаружен в реках Ингулец и Ингул, а также в Бужском и Днепро-Бугском лиманах. Помимо этого, в Ингульце и Днепро-Бугском лимане было зафиксировано превышение допустимого показателя кишечной палочки.
17 июня в Одесской области ввели запрет на купание в море и лов рыбы и морепродуктов из-за обнаружения в воде возбудителей инфекционных болезней. В частности, в пробах воды были обнаружены возбудители инфекционных болезней, в том числе сальмонелла, рота- и астравирусы, холерoвидные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал около 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. В результате произошедшего, по последним данным, погибли 35 человек, 8000 были эвакуированы.
После инцидента пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Украина обвиняет в произошедшем Россию.