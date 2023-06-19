В водоемах Николаевской области нашли возбудитель холеры

17 июня в Одесской области ввели запрет на купание в море и лов рыбы и морепродуктов из-за обнаружения в воде возбудителей инфекционных болезней. В частности, в пробах воды были обнаружены возбудители инфекционных болезней, в том числе сальмонелла, рота- и астравирусы, холерoвидные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных