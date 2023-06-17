В Одесской области запретили купание после обнаружения возбудителя холеры

Ранее жителей Одесской области попросили не посещать побережье Черного моря. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипера, из-за разрушения Каховской ГЭС в море из Днепра попало много мусора, в акватории уже были найдены мины и боеприпасы, а также обломки зданий и деревья. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что раз в два дня специалисты будут изучать состояние морской воды Черноморского побережья на территории Херсонской области и в Крыму.