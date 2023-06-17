В Одесской области запретили купание после обнаружения возбудителя холеры
В Одесской области ввели запрет на купание в море и лов рыбы и морепродуктов из-за обнаружения в воде возбудителей инфекционных болезней. Об этом сообщается на сайте Одесского городского совета.
Согласно результатам лабораторных исследований, за последнюю неделю в пробах воды были обнаружены возбудители инфекционных болезней, в том числе сальмонелла, рота- и астравирусы, холерoвидные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных.
«Кроме того, индекс ЛКП (лактозоположительные кишечные палочки) значительно превышает нормативные требования. Наличие всех перечисленных биологических патогенов в воде открытых водоемов Одесской области, в частности, Черном море, Белгород-Днестровском лимане и Дунае, создает реальную угрозу жизни и здоровью населения. Поэтому категорически запрещено купание в море, лов рыбы и морепродуктов в открытых водоемах (речные и морские места рекреации)», – говорится в сообщении.
В горсовете также призвали воздержаться от употребления рыбы и морепродуктов.
Ранее жителей Одесской области попросили не посещать побережье Черного моря. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипера, из-за разрушения Каховской ГЭС в море из Днепра попало много мусора, в акватории уже были найдены мины и боеприпасы, а также обломки зданий и деревья. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что раз в два дня специалисты будут изучать состояние морской воды Черноморского побережья на территории Херсонской области и в Крыму.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. На территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области.