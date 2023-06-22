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Число погибших после разрушения Каховской ГЭС достигло 46

Ведомости

После разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 46 человек, сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«К сожалению, число погибших выросло до 46», – написал он.

Чиновник отметил, что пострадавшие от катастрофы населенные пункты возвращаются к жизни, а «серьезно подтопленными» остаются только населенные пункты Голопристанского округа. «Это сам город, а также Кохани, все три Кардашинки, район дач. Здесь еще продолжаем эвакуировать людей плавсредствами», – пояснил он.

Специалисты завершают работу по восстановлению электроснабжения объектов инфраструктуры, а также сбор погибших животных – уже вывезено 1800 голов.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Российские и украинские власти винят в случившемся друг друга.

Ранее по теме: Сальдо заявил об экокатастрофе в низовьях Днепра после прорыва плотины Каховской ГЭС

Сегодня, 21 июня, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о возвращении Днепра в природные берега, но нижнее течение реки в результате разрушения плотины стало зоной экологической катастрофы.

Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб. Ранее Сальдо сообщил, что на восстановление ГЭС потребуется 1,5–2 года и 200 млрд руб. При этом начать восстановительные работы можно будет только по окончании боевых действий, подчеркивал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных