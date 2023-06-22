Число погибших после разрушения Каховской ГЭС достигло 46
После разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 46 человек, сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
«К сожалению, число погибших выросло до 46», – написал он.
Чиновник отметил, что пострадавшие от катастрофы населенные пункты возвращаются к жизни, а «серьезно подтопленными» остаются только населенные пункты Голопристанского округа. «Это сам город, а также Кохани, все три Кардашинки, район дач. Здесь еще продолжаем эвакуировать людей плавсредствами», – пояснил он.
Специалисты завершают работу по восстановлению электроснабжения объектов инфраструктуры, а также сбор погибших животных – уже вывезено 1800 голов.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Российские и украинские власти винят в случившемся друг друга.
Сегодня, 21 июня, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о возвращении Днепра в природные берега, но нижнее течение реки в результате разрушения плотины стало зоной экологической катастрофы.
Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб. Ранее Сальдо сообщил, что на восстановление ГЭС потребуется 1,5–2 года и 200 млрд руб. При этом начать восстановительные работы можно будет только по окончании боевых действий, подчеркивал он.