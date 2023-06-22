Число погибших после разрушения Каховской ГЭС достигло 46

Чиновник отметил, что пострадавшие от катастрофы населенные пункты возвращаются к жизни, а «серьезно подтопленными» остаются только населенные пункты Голопристанского округа. «Это сам город, а также Кохани, все три Кардашинки, район дач. Здесь еще продолжаем эвакуировать людей плавсредствами», – пояснил он.