После разрушения плотины Каховской ГЭС подтопленными остаются шесть населенных пунктов
Подтопленными остаются шесть населенных пунктов после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, при этом уровень воды почти не снижается, заявили ТАСС в экстренных службах.
«Остаются затопленными шесть населенных пунктов и 9500 жилых домов в них. В течение недели затопленными остаются порядка 40% строений, уровни воды почти не снижаются», – рассказали там.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Российские и украинские власти винят в случившемся друг друга.
По данным врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказалось 35 населенных пунктов. В результате произошедшего погибли 48 человек. 21 июня Сальдо сообщил о возвращении Днепра в природные берега, но нижнее течение реки в результате разрушения плотины стало зоной экологической катастрофы. Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб.