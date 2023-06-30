После разрушения плотины Каховской ГЭС подтопленными остаются шесть населенных пунктов

По данным врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказалось 35 населенных пунктов. В результате произошедшего погибли 48 человек. 21 июня Сальдо сообщил о возвращении Днепра в природные берега, но нижнее течение реки в результате разрушения плотины стало зоной экологической катастрофы. Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб.