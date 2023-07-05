Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 50
Число погибших в результате разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области достигло 50 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Найдены еще два тела. Число погибших составило 50, еще 137 человек были госпитализированы», – уточнил собеседник агентства.
Ранее стало известно о 48 жертвах прорыва плотины ГЭС. Также сообщалось о 134 пострадавших.
22 июня председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко отметил, что пострадавшие от катастрофы населенные пункты возвращаются к жизни, а «серьезно подтопленными» остаются только населенные пункты Голопристанского округа. На тот момент в округе все еще шла эвакуация людей.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.