Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 50

22 июня председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко отметил, что пострадавшие от катастрофы населенные пункты возвращаются к жизни, а «серьезно подтопленными» остаются только населенные пункты Голопристанского округа. На тот момент в округе все еще шла эвакуация людей.