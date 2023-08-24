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Сальдо заявил о почти полном устранении последствий разрушения Каховской ГЭС

Ведомости

Последствия затопления, вызванного разрушением Каховской ГЭС в Херсонской области, почти полностью устранены, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«И всего лишь за два месяца, Владимир Владимирович, благодаря слаженной работе абсолютно всех подразделений, ведомств – федеральных, наших, – последствия этой большущей аварии практически ликвидированы», – сказал Сальдо, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Сальдо пояснил, что во всей нижней части Днепра, где расположены 17 населенных пунктов, восстановлено электро- и газоснабжение, дороги, связь, благодаря чему «люди стали возвращаться». Общая сумма выплаченных пострадавшим от затопления жителям составила 300 млн руб.

Руководство региона приняло решение снять режим ЧС федерального масштаба, при этом в 15-километровой зоне вдоль Днепра режим ЧС останется, добавил Сальдо.

Путин в свою очередь призвал власти региона внимательнее относиться к каждой семье, помогая восстанавливать жилье и документы, а также оказать всю помощь родным и близким погибших в этой катастрофе.

«Надо смотреть по каждой семье... индивидуально подходить, потому что в каждом конкретном случае, я с этим много раз сталкивался при чрезвычайных ситуациях, есть свои нюансы», – сказал президент.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал 11 м. В результате трагедии погибли 57 человек.

14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Всего в зоне бедствия оказались несколько десятков тысяч человек, около 1300 были эвакуированы. Местные жители получили около 170 млн руб. в качестве компенсации за потерю имущества. Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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