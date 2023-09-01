Пентагон закупит ракеты AMRAAM для Украины на $192 млн

В сообщении не указывается, кому предназначены эти ракеты, но отмечается, что на оплату контракта будет выделено более $7,6 млн по инициативе содействию безопасности Украины на 2023 финансовый год, который заканчивается в США в сентябре. Контракт должен быть выполнен к концу ноября следующего года.