Пентагон закупит ракеты AMRAAM для Украины на $192 млн
Минобороны США сообщило о заключении контракта с Raytheon Missiles and Defense на поставку ракет класса «воздух – воздух» AMRAAM средней дальности на $192 млн, сообщается на сайте военного ведомства.
В сообщении не указывается, кому предназначены эти ракеты, но отмечается, что на оплату контракта будет выделено более $7,6 млн по инициативе содействию безопасности Украины на 2023 финансовый год, который заканчивается в США в сентябре. Контракт должен быть выполнен к концу ноября следующего года.
Как пишет портал Defense One, ВСУ получат новый вариант усовершенствованной ракеты через три – пять лет. Сейчас Украина применяет старые варианты этой ракеты, используемые системами ПВО NASAMS. Raytheon в июне завершила испытания нового варианта AIM-120C-8, выпустив ракету с самолета F-15C Eagle. В Raytheon планируют вдвое увеличить выпуск ракет AMRAAM, отмечая, что ее новый вариант «сильно отличается как в аппаратном, так и в программном отношении» от нынешнего.
В июне Raytheon получила контракт на сумму $1,15 млрд на производство следующей партии ракет AIM-120 для союзников и партнеров США, включая Украину.
После начала спецоперации западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать Украине военную помощь. Российские власти неоднократно критиковали поставки военной техники и вооружения Киеву. В МИД РФ предупреждали, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.