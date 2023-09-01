Глава разведки минобороны Украины выразил желание перенести бои на территорию РФ

28 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Запад поддерживает Киев в «уничтожении всего российского», в том числе в Крыму. После этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что подобные заявления указывают на приближение предсказаний Апокалипсиса. По его словам, согласие Запада на удары по Крыму является «прямым юридически значимым доказательством соучастия Запада в войне против России». В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда отметил, что Запад отдает себе отчет в опасности вовлеченности в конфликт и в неизбежности издержек от нее.