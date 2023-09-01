Глава разведки минобороны Украины выразил желание перенести бои на территорию РФ
Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о желании Киева перенести все боевые действия на территорию России. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу «1+1».
«Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть. Чем шире будут операции, тем лучше», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что у Киева нет цели перенести конфликт на территорию России.
28 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Запад поддерживает Киев в «уничтожении всего российского», в том числе в Крыму. После этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что подобные заявления указывают на приближение предсказаний Апокалипсиса. По его словам, согласие Запада на удары по Крыму является «прямым юридически значимым доказательством соучастия Запада в войне против России». В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда отметил, что Запад отдает себе отчет в опасности вовлеченности в конфликт и в неизбежности издержек от нее.