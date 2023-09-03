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Политика

Зеленский провел переговоры с Макроном

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведенных переговорах со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Обсудили конкретику безопасности в Черном море, нашего "зернового коридора", который должен быть продлен. Договорились усилить взаимодействие в защите морских путей», – написал он у себя в Telegram-канале.

Лидеры также обсудили гарантии безопасности для Украины. По словам Зеленского, Киев и Париж будут работать над двусторонним документом по этим гарантиям. Также украинский президент сообщил о подготовке «глобального саммита мира» и активное участие Франции в работе по реализации «формулы мира». 

«Очень важно, чтобы как можно больше стран мира присоединились, в частности, государства глобального Юга», – добавил Зеленский.

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В начале августа в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры, где Украина представила свою «формулу мира». В 10 условий «формулы» от Украины, которые озвучил президент Зеленский осенью 2022 г., входят восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск с украинской территории, фиксация окончания конфликта и др.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, саудовские власти заранее уведомили Россию о проведении встречи в Джидде, а также объяснили ее проведение стремлением донести до Киева и Запада бесперспективность переговоров по урегулированию без участия Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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