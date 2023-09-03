Зеленский провел переговоры с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведенных переговорах со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
«Обсудили конкретику безопасности в Черном море, нашего "зернового коридора", который должен быть продлен. Договорились усилить взаимодействие в защите морских путей», – написал он у себя в Telegram-канале.
Лидеры также обсудили гарантии безопасности для Украины. По словам Зеленского, Киев и Париж будут работать над двусторонним документом по этим гарантиям. Также украинский президент сообщил о подготовке «глобального саммита мира» и активное участие Франции в работе по реализации «формулы мира».
«Очень важно, чтобы как можно больше стран мира присоединились, в частности, государства глобального Юга», – добавил Зеленский.
В начале августа в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры, где Украина представила свою «формулу мира». В 10 условий «формулы» от Украины, которые озвучил президент Зеленский осенью 2022 г., входят восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск с украинской территории, фиксация окончания конфликта и др.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, саудовские власти заранее уведомили Россию о проведении встречи в Джидде, а также объяснили ее проведение стремлением донести до Киева и Запада бесперспективность переговоров по урегулированию без участия Москвы.