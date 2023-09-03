Зеленский провел переговоры с Макроном

Лидеры также обсудили гарантии безопасности для Украины. По словам Зеленского, Киев и Париж будут работать над двусторонним документом по этим гарантиям. Также украинский президент сообщил о подготовке «глобального саммита мира» и активное участие Франции в работе по реализации «формулы мира».