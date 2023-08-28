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Президент Венгрии призвала Зеленского сесть за стол переговоров

Ведомости

Президент Венгрии Каталин Новак призвала Украину начать мирные переговоры во время встречи с президентом страны Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом венгерский лидер сообщила в интервью изданию Index.

«Боевые действия продолжаются полтора года, и я не вижу такого военного решения, которое привело бы к долгосрочному миру. Именно поэтому надо сесть за стол переговоров. Это решительное мнение я высказывала президенту [Украины] как публично, так и с глазу на глаз», – сказала она.

Новак добавила, что в ходе встречи также выразила готовность присоединиться к переговорам.

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Зеленский представил «формулу мира» осенью 2022 г., согласно которой Украина должна сохранить территориальную целостность. Москва назвала план Киева нереалистичным.

Российские власти не раз указывали на невозможность переговоров из-за отказа Киева на законодательном уровне от диалога с Москвой. В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам, чего, по его словам, нельзя сказать об Украине. Как отметил представитель Кремля, Киев сохраняет «непримиримую позицию», даже находясь «в достаточно непростой ситуации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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