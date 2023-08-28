Президент Венгрии призвала Зеленского сесть за стол переговоров

«Боевые действия продолжаются полтора года, и я не вижу такого военного решения, которое привело бы к долгосрочному миру. Именно поэтому надо сесть за стол переговоров. Это решительное мнение я высказывала президенту [Украины] как публично, так и с глазу на глаз», – сказала она.