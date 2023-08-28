Президент Венгрии призвала Зеленского сесть за стол переговоров
Президент Венгрии Каталин Новак призвала Украину начать мирные переговоры во время встречи с президентом страны Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом венгерский лидер сообщила в интервью изданию Index.
«Боевые действия продолжаются полтора года, и я не вижу такого военного решения, которое привело бы к долгосрочному миру. Именно поэтому надо сесть за стол переговоров. Это решительное мнение я высказывала президенту [Украины] как публично, так и с глазу на глаз», – сказала она.
Новак добавила, что в ходе встречи также выразила готовность присоединиться к переговорам.
Зеленский представил «формулу мира» осенью 2022 г., согласно которой Украина должна сохранить территориальную целостность. Москва назвала план Киева нереалистичным.
Российские власти не раз указывали на невозможность переговоров из-за отказа Киева на законодательном уровне от диалога с Москвой. В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам, чего, по его словам, нельзя сказать об Украине. Как отметил представитель Кремля, Киев сохраняет «непримиримую позицию», даже находясь «в достаточно непростой ситуации».