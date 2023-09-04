«РИА Новости»: пророссийские хакеры взломали базу данных МВД Латвии
16 пророссийских хакерских групп сообщили о взломе более 100 ресурсов, включая базу данных МВД Латвии. Это стало ответом на украинские атаки на Псков, Крым и Донбасс, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление хакеров.
Уточняется, что операция направлена против «пособников украинских атак» на Россию. Хакеры утверждают, что нарушили работу 127 информационных ресурсов Польши и стран Балтии. Кроме того, были парализованы каналы обмена служебными сообщениями госорганов, выведены из строя паркоматы и система мобильного банкинга.
В результате взлома базы данных МВД Латвии в сеть попала переписка ведомства, сведения о сотрудниках и полиции, финансовые документы и др. В заявлении хакеры подчеркнули, что продолжат атаки в поддержку спецоперации, отмечает «РИА Новости».
После начала спецоперации России на Украине Киев стал регулярно предпринимать попытки атаковать территорию РФ. Ранее сегодня Минобороны сообщило об уничтожении четырех катеров ВСУ на пути в Крым. Кроме того, ночью был сбит беспилотник самолетного типа в акватории Черного моря. Еще один дрон был уничтожен системой ПВО над территорией Курской области.