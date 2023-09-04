«РИА Новости»: пророссийские хакеры взломали базу данных МВД Латвии

После начала спецоперации России на Украине Киев стал регулярно предпринимать попытки атаковать территорию РФ. Ранее сегодня Минобороны сообщило об уничтожении четырех катеров ВСУ на пути в Крым. Кроме того, ночью был сбит беспилотник самолетного типа в акватории Черного моря. Еще один дрон был уничтожен системой ПВО над территорией Курской области.