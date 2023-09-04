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«РИА Новости»: пророссийские хакеры взломали базу данных МВД Латвии

Ведомости

16 пророссийских хакерских групп сообщили о взломе более 100 ресурсов, включая базу данных МВД Латвии. Это стало ответом на украинские атаки на Псков, Крым и Донбасс, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление хакеров.

Уточняется, что операция направлена против «пособников украинских атак» на Россию. Хакеры утверждают, что нарушили работу 127 информационных ресурсов Польши и стран Балтии. Кроме того, были парализованы каналы обмена служебными сообщениями госорганов, выведены из строя паркоматы и система мобильного банкинга.

В результате взлома базы данных МВД Латвии в сеть попала переписка ведомства, сведения о сотрудниках и полиции, финансовые документы и др. В заявлении хакеры подчеркнули, что продолжат атаки в поддержку спецоперации, отмечает «РИА Новости». 

После начала спецоперации России на Украине Киев стал регулярно предпринимать попытки атаковать территорию РФ. Ранее сегодня Минобороны сообщило об уничтожении четырех катеров ВСУ на пути в Крым. Кроме того, ночью был сбит беспилотник самолетного типа в акватории Черного моря. Еще один дрон был уничтожен системой ПВО над территорией Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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