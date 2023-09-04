Богомаз сообщил о нарушении подачи света после обстрела села Подывотье
Село Подывотье в Брянской области попало под обстрел со стороны Украины, в результате было нарушено энергоснабжение. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Украинские террористы обстреляли село Подывотье Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено административное здание, хозпостройка, нарушено энергоснабжение», – написал он.
Богомаз уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
2 сентября Украина трижды обстреляла территорию Брянской области, сообщал губернатор. По его словам, атакам подверглись поселок Климово, село Курковичи и поселок Белая Березка. Во всех случаях обошлось без пострадавших. В Курковичах в результате обстрела был частично поврежден один жилой дом, а в Белой Березке – семь жилых домовладений.
Власти Брянской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. В области также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.