Богомаз сообщил о нарушении подачи света после обстрела села Подывотье

2 сентября Украина трижды обстреляла территорию Брянской области, сообщал губернатор. По его словам, атакам подверглись поселок Климово, село Курковичи и поселок Белая Березка. Во всех случаях обошлось без пострадавших. В Курковичах в результате обстрела был частично поврежден один жилой дом, а в Белой Березке – семь жилых домовладений.