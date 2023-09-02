Богомаз сообщил о разрушениях после обстрела поселка в Брянской области

Брянская область попала под обстрел третий раз с утра 2 сентября. Сначала Богомаз сообщил об атаке на поселок Климово, тогда пострадавших и разрушений не было. Затем обстрелу подверглось село Курковичи Стародубского муниципального округа. По данным губернатора, никто не пострадал, но частично был поврежден один жилой дом.