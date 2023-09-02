Богомаз сообщил о разрушениях после обстрела поселка в Брянской области
В результате обстрела поселка Белая Березка со стороны Украины частично были разрушены семь домовладений, жертв среди жителей нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частичные разрушения получили семь жилых домовладений. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал он в своем Telegram-канале.
Брянская область попала под обстрел третий раз с утра 2 сентября. Сначала Богомаз сообщил об атаке на поселок Климово, тогда пострадавших и разрушений не было. Затем обстрелу подверглось село Курковичи Стародубского муниципального округа. По данным губернатора, никто не пострадал, но частично был поврежден один жилой дом.
30 и 31 августа регион несколько раз атаковали беспилотники, работала система ПВО. В частности, 30 августа Богомаз сообщил о пяти атаках Украины, повреждения из-за уничтожения беспилотника получило здание областного СК. Киев также пытался атаковать телебашню, сообщал губернатор.
Власти Брянской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. В области также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.