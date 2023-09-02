Газета
Политика

Богомаз сообщил о разрушениях после обстрела поселка в Брянской области

Ведомости

В результате обстрела поселка Белая Березка со стороны Украины частично были разрушены семь домовладений, жертв среди жителей нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частичные разрушения получили семь жилых домовладений. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее по теме: Власти Брянска попросили не публиковать адреса пострадавших объектов

Брянская область попала под обстрел третий раз с утра 2 сентября. Сначала Богомаз сообщил об атаке на поселок Климово, тогда пострадавших и разрушений не было. Затем обстрелу подверглось село Курковичи Стародубского муниципального округа. По данным губернатора, никто не пострадал, но частично был поврежден один жилой дом. 

30 и 31 августа регион несколько раз атаковали беспилотники, работала система ПВО. В частности, 30 августа Богомаз сообщил о пяти атаках Украины, повреждения из-за уничтожения беспилотника получило здание областного СК. Киев также пытался атаковать телебашню, сообщал губернатор.

Власти Брянской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. В области также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных