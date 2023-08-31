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Минобороны сообщило об очередном сбитом беспилотнике над Брянской областью

Ведомости

Вечером 31 августа российские средства ПВО сбили очередной украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России.

«Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – говорится в сообщении.

Утром 31 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о трех сбитых беспилотниках самолетного типа над Брянском. Дроны были обнаружены в небе благодаря поступившему сигналу от граждан, никто не пострадал. Очередной украинский дрон был сбит около полудня.

30 августа Богомаз сообщил о пяти атаках Украины на Брянскую область при помощи беспилотников. В частности, повреждения получило здание областного СК из-за уничтожения беспилотника. Киев также пытался атаковать телебашню, отметил Богомаз.

Власти Брянской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. В области также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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