Минобороны сообщило об очередном сбитом беспилотнике над Брянской областью

Утром 31 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о трех сбитых беспилотниках самолетного типа над Брянском. Дроны были обнаружены в небе благодаря поступившему сигналу от граждан, никто не пострадал. Очередной украинский дрон был сбит около полудня.