Минобороны сообщило об очередном сбитом беспилотнике над Брянской областью
Вечером 31 августа российские средства ПВО сбили очередной украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России.
«Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – говорится в сообщении.
Утром 31 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о трех сбитых беспилотниках самолетного типа над Брянском. Дроны были обнаружены в небе благодаря поступившему сигналу от граждан, никто не пострадал. Очередной украинский дрон был сбит около полудня.
30 августа Богомаз сообщил о пяти атаках Украины на Брянскую область при помощи беспилотников. В частности, повреждения получило здание областного СК из-за уничтожения беспилотника. Киев также пытался атаковать телебашню, отметил Богомаз.
Власти Брянской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. В области также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.