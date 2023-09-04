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Шойгу: министра обороны на Украине «могут менять хоть каждый день»

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал журналистам отставку министра обороны Украины Алексея Резникова. 

«[Зависит] не от того, кто будет министром обороны. Все зависит от того, что скажет Вашингтон. Как скажут, так и будет. Они могут менять [министров] хоть каждый день», – говорит Шойгу на видео телеканала «Звезда».

4 сентября Резников подал в Верховную раду заявление об отставке. Он объяснил решение тем, что за 22 месяца его работы были выполнены «ключевые задачи, которые были обозначены при назначении». По его словам, в минобороны Украины были проведены «реформы в сфере закупок, взяты на вооружение автоматизированные системы управления, проведен комплекс мер цифровой трансформации и налажено взаимодействие между структурами».

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Резников уточнил, что также подал заявление об отставке президенту Украины. Он занимал пост министра обороны с ноября 2021 г.

3 сентября Зеленский сообщил об увольнении Резникова. Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что после отставки он займет должность посла Украины в Великобритании.

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Пост министра обороны Украины займет бывший депутат Рады, председатель фонда госимущества Рустем Умеров. Кадровые перестановки Зеленский объяснил тем, что министерство «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Согласно Конституции Украины, назначение Умерова должно поддержать большинство голосов в парламенте. Президент Украины выразил уверенность, что Верховная рада одобрит его предложение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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