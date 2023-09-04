Шойгу: министра обороны на Украине «могут менять хоть каждый день»
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал журналистам отставку министра обороны Украины Алексея Резникова.
«[Зависит] не от того, кто будет министром обороны. Все зависит от того, что скажет Вашингтон. Как скажут, так и будет. Они могут менять [министров] хоть каждый день», – говорит Шойгу на видео телеканала «Звезда».
4 сентября Резников подал в Верховную раду заявление об отставке. Он объяснил решение тем, что за 22 месяца его работы были выполнены «ключевые задачи, которые были обозначены при назначении». По его словам, в минобороны Украины были проведены «реформы в сфере закупок, взяты на вооружение автоматизированные системы управления, проведен комплекс мер цифровой трансформации и налажено взаимодействие между структурами».
Резников уточнил, что также подал заявление об отставке президенту Украины. Он занимал пост министра обороны с ноября 2021 г.
3 сентября Зеленский сообщил об увольнении Резникова. Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что после отставки он займет должность посла Украины в Великобритании.
Пост министра обороны Украины займет бывший депутат Рады, председатель фонда госимущества Рустем Умеров. Кадровые перестановки Зеленский объяснил тем, что министерство «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Согласно Конституции Украины, назначение Умерова должно поддержать большинство голосов в парламенте. Президент Украины выразил уверенность, что Верховная рада одобрит его предложение.