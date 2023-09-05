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Рогов: ВСУ попали в «огневой мешок» в Работино

Ведомости

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) сами загнали себя в «огневой мешок» в Работино и несут большие потери. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает «РИА Новости». 

«История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями», – сказал он. 

Рогов добавил, что российские военные наносят массированные удары по ВСУ в Работино, не позволяя противнику занять село и прорвать линию оборону. По его словам, ВСУ несут «колоссальные потери». 

4 сентября Минобороны сообщило, что российские войска продолжили улучшать тактическое положение в районах Работино и Вербового Запорожской области и отразили контратаку ВСУ. По данным военного ведомства, за сутки противник потерял более 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 и др. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что только на работинском направлении 3 сентября ВСУ потеряли шесть танков. 

Рогов ранее отмечал, что по итогам трех месяцев контрнаступления ВСУ так и не смогли занять «какие-то значимые населенные пункты». Он подчеркнул, что несмотря на то, что противник занимает позиции в развалинах школы в центре села, говорить о взятии населенного пункта ВСУ «было бы преувеличением».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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