Рогов: ВСУ попали в «огневой мешок» в Работино
Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) сами загнали себя в «огневой мешок» в Работино и несут большие потери. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает «РИА Новости».
«История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями», – сказал он.
Рогов добавил, что российские военные наносят массированные удары по ВСУ в Работино, не позволяя противнику занять село и прорвать линию оборону. По его словам, ВСУ несут «колоссальные потери».
4 сентября Минобороны сообщило, что российские войска продолжили улучшать тактическое положение в районах Работино и Вербового Запорожской области и отразили контратаку ВСУ. По данным военного ведомства, за сутки противник потерял более 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 и др. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что только на работинском направлении 3 сентября ВСУ потеряли шесть танков.
Рогов ранее отмечал, что по итогам трех месяцев контрнаступления ВСУ так и не смогли занять «какие-то значимые населенные пункты». Он подчеркнул, что несмотря на то, что противник занимает позиции в развалинах школы в центре села, говорить о взятии населенного пункта ВСУ «было бы преувеличением».