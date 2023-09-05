Рогов: ВСУ попали в «огневой мешок» в Работино

4 сентября Минобороны сообщило, что российские войска продолжили улучшать тактическое положение в районах Работино и Вербового Запорожской области и отразили контратаку ВСУ. По данным военного ведомства, за сутки противник потерял более 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 и др. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что только на работинском направлении 3 сентября ВСУ потеряли шесть танков.