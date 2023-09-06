Губернатор сообщил о сбитом беспилотнике над Брянской областью
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Навлинским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – написал он.
В результате происшествия никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Власти Брянской области регулярно сообщают об атаках БПЛА и обстрелах со стороны Украины. Так, 4 сентября украинский дрон атаковал Клинцовскую ТЭЦ, но был остановлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Еще один аппарат был подавлен РЭБ в Выгоничском районе. До этого о сбитых беспилотниках самолетного типа сообщалось 31 августа.
С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Брянской области установлен средний уровень реагирования. В области также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.