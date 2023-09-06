Губернатор сообщил о сбитом беспилотнике над Брянской областью

Власти Брянской области регулярно сообщают об атаках БПЛА и обстрелах со стороны Украины. Так, 4 сентября украинский дрон атаковал Клинцовскую ТЭЦ, но был остановлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Еще один аппарат был подавлен РЭБ в Выгоничском районе. До этого о сбитых беспилотниках самолетного типа сообщалось 31 августа.