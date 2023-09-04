Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области
Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал инфраструктурный объект – Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Богомаз также сообщил, что средствами РЭБ подавили еще один БПЛА в Выгоничском районе Брянской области. Аппарат упал в поле.
В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные службы.
Ранее в тот же день ВСУ дважды атаковали Брянскую область. В селе Зерново Суземского района в результате обстрела пострадала местная жительница. Женщина получила легкое ранение. В себе Подывотье в результате обстрела было нарушено энергоснабжение.
Александр Богомаз регулярно сообщает об атаках со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. В области также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.