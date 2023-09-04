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Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области

Ведомости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал инфраструктурный объект – Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Богомаз также сообщил, что средствами РЭБ подавили еще один БПЛА в Выгоничском районе Брянской области. Аппарат упал в поле.

В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные службы.

Ранее в тот же день ВСУ дважды атаковали Брянскую область. В селе Зерново Суземского района в результате обстрела пострадала местная жительница. Женщина получила легкое ранение. В себе Подывотье в результате обстрела было нарушено энергоснабжение.

Александр Богомаз регулярно сообщает об атаках со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. В области также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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