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Жительница Брянской области пострадала от обстрела ВСУ села Зерново

Ведомости

Жительница села Зерново Суземского района Брянской области получила легкое ранение в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Женщине оказали всю необходимую медицинскую помощь, уточнил глава региона.

Кроме того, обстрелом частично повредило жилой дом, нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы.

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Утром того же дня под обстрел со стороны Украины попало брянское село Подывотье. В результате частично повреждено административное здание, хозпостройка, нарушено энергоснабжение.

В Брянской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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