Жительница Брянской области пострадала от обстрела ВСУ села Зерново
Жительница села Зерново Суземского района Брянской области получила легкое ранение в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Женщине оказали всю необходимую медицинскую помощь, уточнил глава региона.
Кроме того, обстрелом частично повредило жилой дом, нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Утром того же дня под обстрел со стороны Украины попало брянское село Подывотье. В результате частично повреждено административное здание, хозпостройка, нарушено энергоснабжение.
В Брянской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.