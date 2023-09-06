СК установил личность организатора атак на аэродромы России
Военные следственные органы СКР установили личность организатора налетов украинских беспилотников на российские аэродромы. Им оказался командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергей Бурденюк, пишет «Коммерсантъ».
В отношении него военное следственное управление СКР по Западному военному округу возбудило уголовное дело по ряду статей, среди которых убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, а также покушение на это преступление (ч. 2 ст. 105 УК). Находящийся на территории Украины Бурденюк был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
383-й отдельный полк был сформирован на Украине в феврале - марте прошлого года «с целью совершения преступлений против мира и безопасности человечества, убийства военнослужащих Минобороны России и воспрепятствования их законной деятельности по обеспечению общественной безопасности на территории ДНР и ЛНР».
Как отмечает издание, военнослужащие этого полка управляли ударным БПЛА UJ-22 Airborne, который 7 октября 2022 г. атаковал штатную стоянку 3-й авиационной эскадрильи сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродроме Шайковка в Калужской области. Подрыв был произведен на высоте 10 м, но «по не зависящим от членов организованной преступной группы обстоятельствам» пострадавших и разрушений на земле не было.
Вторым эпизодом в рамках уголовного дела стал налет украинского беспилотного реактивного самолета Ту-141 «Стриж» советского производства на аэродром Рязань (Дягилево), где также находились Ту-22М3. В материалах следствия говорится, что тогда погибли трое военнослужащих, еще семеро пострадали, а три бомбардировщика получили повреждения.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов в ночь на 30 августа, говорил, что Владимир Путин получает всю информацию, связанную с ситуацией вокруг спецоперации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала тогда массовую атаку беспилотников «абсолютной тупиковостью», в которой находится Киев. По ее словам, последние инциденты говорят об отсутствии перспективы развития у руководства Украины.