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СК установил личность организатора атак на аэродромы России

Ведомости

Военные следственные органы СКР установили личность организатора налетов украинских беспилотников на российские аэродромы. Им оказался командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергей Бурденюк, пишет «Коммерсантъ».

В отношении него военное следственное управление СКР по Западному военному округу возбудило уголовное дело по ряду статей, среди которых убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, а также покушение на это преступление (ч. 2 ст. 105 УК). Находящийся на территории Украины Бурденюк был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

383-й отдельный полк был сформирован на Украине в феврале - марте прошлого года «с целью совершения преступлений против мира и безопасности человечества, убийства военнослужащих Минобороны России и воспрепятствования их законной деятельности по обеспечению общественной безопасности на территории ДНР и ЛНР».

Как отмечает издание, военнослужащие этого полка управляли ударным БПЛА UJ-22 Airborne, который 7 октября 2022 г. атаковал штатную стоянку 3-й авиационной эскадрильи сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродроме Шайковка в Калужской области. Подрыв был произведен на высоте 10 м, но «по не зависящим от членов организованной преступной группы обстоятельствам» пострадавших и разрушений на земле не было.

Вторым эпизодом в рамках уголовного дела стал налет украинского беспилотного реактивного самолета Ту-141 «Стриж» советского производства на аэродром Рязань (Дягилево), где также находились Ту-22М3. В материалах следствия говорится, что тогда погибли трое военнослужащих, еще семеро пострадали, а три бомбардировщика получили повреждения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов в ночь на 30 августа, говорил, что Владимир Путин получает всю информацию, связанную с ситуацией вокруг спецоперации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала тогда массовую атаку беспилотников «абсолютной тупиковостью», в которой находится Киев. По ее словам, последние инциденты говорят об отсутствии перспективы развития у руководства Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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