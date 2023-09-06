СК установил личность организатора атак на аэродромы России

В отношении него военное следственное управление СКР по Западному военному округу возбудило уголовное дело по ряду статей, среди которых убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, а также покушение на это преступление (ч. 2 ст. 105 УК). Находящийся на территории Украины Бурденюк был заочно арестован и объявлен в международный розыск.