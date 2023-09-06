МИД назвал бессодержательными новые предложения ООН по зерновой сделке

О том что Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после выполнения всех зафиксированных в ней договоренностей, говорил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября. При этом Россия намерена продолжать экспорт продовольствия и удобрений для улучшения ситуации в мировой сельхозотрасли.