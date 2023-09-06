МИД назвал бессодержательными новые предложения ООН по зерновой сделке
Новые предложения ООН по зерновой сделке не содержат никаких новых элементов и не могут стать основой для нормализации российского сельхозэкспорта, заявил МИД РФ.
В МИДе объяснили, что генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре предложения: «SWIFT для «дочки» «Россельхозбанка»; создание страховой платформы; разблокирование зарубежных активов российских компаний – производителей удобрений и налаживание доступа наших судов в европейские порты». От российской стороны, в свою очередь, ждут гарантий восстановления «черноморской инициативы». В министерстве назвали эти меры паллиативными, призванными создать только видимость работы, а не ведущими к снятию санкций.
Принципиальная позиция России в этом вопросе остается неизменной: «черноморскую инициативу» готовы реанимировать только после полного выполнения требований по снятию санкционного статуса с российских компаний, занятых в сфере сельхозпродукции и удобрений, подчеркнул МИД РФ.
О том что Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после выполнения всех зафиксированных в ней договоренностей, говорил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября. При этом Россия намерена продолжать экспорт продовольствия и удобрений для улучшения ситуации в мировой сельхозотрасли.
Черноморская инициатива была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. 17 июля Россия заявила о выходе из зерновой сделки. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.