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Политика

МИД назвал бессодержательными новые предложения ООН по зерновой сделке

Ведомости

Новые предложения ООН по зерновой сделке не содержат никаких новых элементов и не могут стать основой для нормализации российского сельхозэкспорта, заявил МИД РФ.

В МИДе объяснили, что генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре предложения: «SWIFT для «дочки» «Россельхозбанка»; создание страховой платформы; разблокирование зарубежных активов российских компаний – производителей удобрений и налаживание доступа наших судов в европейские порты». От российской стороны, в свою очередь, ждут гарантий восстановления «черноморской инициативы». В министерстве назвали эти меры паллиативными, призванными создать только видимость работы, а не ведущими к снятию санкций.

Принципиальная позиция России в этом вопросе остается неизменной: «черноморскую инициативу» готовы реанимировать только после полного выполнения требований по снятию санкционного статуса с российских компаний, занятых в сфере сельхозпродукции и удобрений, подчеркнул МИД РФ.

О том что Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после выполнения всех зафиксированных в ней договоренностей, говорил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября. При этом Россия намерена продолжать экспорт продовольствия и удобрений для улучшения ситуации в мировой сельхозотрасли.

Черноморская инициатива была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. 17 июля Россия заявила о выходе из зерновой сделки. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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