Минобороны РФ сообщило об отражении 14 атак ВСУ в районе сел Работино и Вербовое

Слова президента подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, за три месяца контрнаступления ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений. Министр также указал на «колоссальные потери» украинской армии. С начала контрнаступления Украина потеряла более 66 000 человек и 7600 единиц вооружения, уточнил Шойгу.