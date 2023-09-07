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Минобороны РФ сообщило об отражении 14 атак ВСУ в районе сел Работино и Вербовое

Ведомости

Российские войска отразили 14 атак ВСУ в районе сел Работино и Вербовое на Запорожском направлении, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражено 14 атак ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области», – говорится в сообщении.

Потери противника на этом направлении, как утверждается, составили до 110 военных, два танка, а также несколько единиц другой техники и артиллерийских систем.

На донецком направлении ВСУ предприняли девять попыток атаковать штурмовыми группами на районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Химик, потеряв в итоге свыше 300 человек и один танк. На купянском направлении ВС России отразили четыре атаки, а на краснолиманском – одну.

В сводке также сообщается об уничтожении трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ на острове Переяславский на Херсонском направлении, а также полевых складов боеприпасов под селами Красное и Новомихайловка в ДНР.

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6 сентября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска «тактически оставили» Работино, заняв позиции на холмах. Минобороны в своей сводке от 6 сентября сообщило в свою очередь, что в районе сел Работино и Вербовое было отражено четыре атаки, а изменений в тактическом положении российских войск не произошло.

ВСУ ведут наступательные действия с начала июня. 4 сентября на совместной пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин назвал контрнаступление Украины «не пробуксовкой, а провалом». Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

Слова президента подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, за три месяца контрнаступления ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений. Министр также указал на «колоссальные потери» украинской армии. С начала контрнаступления Украина потеряла более 66 000 человек и 7600 единиц вооружения, уточнил Шойгу.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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