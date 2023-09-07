В Госдуме призвали задуматься над вопросом выхода России из ЮНЕСКО
Организация Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) резко политизировала свою деятельность, поэтому необходимость сохранения членства России в ней может оказаться под вопросом, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«Взаимодействовать – это одно, а слепо подчиняться их указкам – совсем другое. В таких международных организациях нам надо отстаивать свои экономические и геополитические интересы, а не поддерживать своим участием мнение западного истеблишмента о том, что России делать можно, а чего нельзя», – рассказал Толстой о сотрудничестве с ЮНЕСКО, а также с ВОЗ и МОК.
Толстой напомнил, что в январе Одессу включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. «Ну мы же понимаем для чего это делалось», – отметил он. При этом, «ЮНЕСКО не интересовали разрушенные монастыри Донбасса».
Вице-спикер Госдумы также отметил, что 11 сентября в Саудовской Аравии начнется очередная сессия ЮНЕСКО, где «пожурят Россию за туристическое освоение Байкала и Камчатки». При этом, напомнил, Толстой, «США и Израиль не пугало, когда им было надо в их национальных интересах, кстати, выходить из состава ЮНЕСКО».
12 июля Госдума в первом чтении приняла законопроект, который разрешает сплошные санитарные рубки на Байкальской природной территории. Проект поправок к законам «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе» внесла в Госдуму группа из 14 депутатов из разных фракций и семи сенаторов. В числе инициаторов законопроекта – шесть депутатов Госдумы.
Авторы документа из парламента предлагают разрешить возводить там дороги, очистные сооружения, коммунальные объекты, кафе, рестораны и туалеты, мотивируя это заботой о местных жителях и тем, что «жизнь не стоит на месте», сообщает «Коммерсантъ».
Оппоненты поправок в Госдуме назвали их «уничтожением природных систем под предлогом решения проблем». Против выступило правовое управление парламента, напомнив об особом статусе Байкала.
Законопроект, который принят в первом чтении, позволит защитить Байкал от максимально экстремального загрязнения шлам-лигнином, который накоплен на Байкальском ЦБК [Целлюлозно-бумажный комбинат], так как там есть угроза селя, сообщил в свою очередь глава Бурятии Алексей Цыденов. Принятие закона также позволит создать качественную туристическую инфраструктуру в узколокализованных местах, которые были определены и законодательно закреплены еще с 2007 г., добавил Цыденов. Он поблагодарил депутатов Госдумы за принятие в первом чтении законопроекта.