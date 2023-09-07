В Госдуме призвали задуматься над вопросом выхода России из ЮНЕСКО

«Взаимодействовать – это одно, а слепо подчиняться их указкам – совсем другое. В таких международных организациях нам надо отстаивать свои экономические и геополитические интересы, а не поддерживать своим участием мнение западного истеблишмента о том, что России делать можно, а чего нельзя», – рассказал Толстой о сотрудничестве с ЮНЕСКО, а также с ВОЗ и МОК.