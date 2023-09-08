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Политика

ЦИК: в Херсонской области эвакуировали избирательную комиссию из-за обстрела

Ведомости

Избирательную комиссию в Херсонской области эвакуировали из-за ракетной атаки. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев. 

«Дело в том, что у нас там в Херсоне меняется ситуация. Пришлось эвакуировать комиссию», – сказала Памфилова. По ее словам, это связано с обстрелами в области. 

Булаев уточнил, что в регионе объявлена ракетная атака. По его словам, избирательные комиссии субъектов пришлось перенести на «запасной аэродром, где ВКС-связи нет».

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Единый день голосования назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября также впервые проходят в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ранее Памфилова говорила, что ЦИК может отложить выборы в некоторых районах новых регионов в последний момент в случае ухудшения ситуации и возникновение угрозы безопасности избирателей.

Новые регионы вошли в состав РФ по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. С октября того же года по указу президента РФ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. 

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает запрет на проведение референдумов и выборов в органы власти в тех регионах, где действует военное положение. Согласно принятому документу, глава такого субъекта может направить заявку в ЦИК для проведения выборов или референдума. ЦИК обязан рассмотреть заявку в течение пяти дней и проконсультироваться с ФСБ и Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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