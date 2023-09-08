ЦИК: в Херсонской области эвакуировали избирательную комиссию из-за обстрела

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает запрет на проведение референдумов и выборов в органы власти в тех регионах, где действует военное положение. Согласно принятому документу, глава такого субъекта может направить заявку в ЦИК для проведения выборов или референдума. ЦИК обязан рассмотреть заявку в течение пяти дней и проконсультироваться с ФСБ и Минобороны.