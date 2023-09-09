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Картаполов заявил об отсутствии необходимости в «новых волнах» мобилизации

Ведомости

Какой-либо потребности в «новых волнишках» мобилизации в России сейчас «нет напрочь», заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии «Ленте.ру».

«Необходимости никакой в новых волнах, каких-то новых волнишках мобилизации нет напрочь», – сказал он.

5 сентября Картаполов, комментируя распространявшийся в интернете фейковый «приказ Минобороны РФ» о проведении дополнительной мобилизации, заявил об отсутствии необходимости в мобилизации. «Все задачи выполняются в рамках активного набора военнослужащих по контракту», – говорил он.

В рамках частичной мобилизации, которая шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г., из запаса призвали 300 000 человек. Осенью 2022 г. президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка». Однако дополнительных документов о завершении частичной мобилизации подписано не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что указ о мобилизации предусматривает не только призыв, но и другие мероприятия, поэтому документ продолжает действовать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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