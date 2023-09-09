Картаполов заявил об отсутствии необходимости в «новых волнах» мобилизации
Какой-либо потребности в «новых волнишках» мобилизации в России сейчас «нет напрочь», заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии «Ленте.ру».
«Необходимости никакой в новых волнах, каких-то новых волнишках мобилизации нет напрочь», – сказал он.
5 сентября Картаполов, комментируя распространявшийся в интернете фейковый «приказ Минобороны РФ» о проведении дополнительной мобилизации, заявил об отсутствии необходимости в мобилизации. «Все задачи выполняются в рамках активного набора военнослужащих по контракту», – говорил он.
В рамках частичной мобилизации, которая шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г., из запаса призвали 300 000 человек. Осенью 2022 г. президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка». Однако дополнительных документов о завершении частичной мобилизации подписано не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что указ о мобилизации предусматривает не только призыв, но и другие мероприятия, поэтому документ продолжает действовать.