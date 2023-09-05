Картаполов заявил об отсутствии необходимости в мобилизации

В рамках частичной мобилизации, которая шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г., из запаса призвали 300 000 человек. Осенью 2022 г. президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка». Однако дополнительных документов о завершении частичной мобилизации подписано не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что указ о мобилизации предусматривает не только призыв, но и другие мероприятия, поэтому документ продолжает действовать.