Власти регионов назвали фейком приказ о мобилизации с 11 сентября
Распространяемый в соцсетях приказ министра обороны РФ о якобы проведении дополнительной мобилизации 200 000 человек с 11 сентября является фейком. Об этом сообщили порталу 74.ru в правительстве Челябинской области.
Там заявили, что такого приказа не существует, и назвали фотографию документа фейком. Аналогичное заявление сделал военный комиссар региона Андрей Максуров. Он добавил, что такого приказа «нет и быть не может».
О распространяемом фейке в соцсетях граждан также предупредило правительство Бурятии. Там назвали документ «сфабрикованным приказом Министра обороны РФ» и призвали доверять только проверенным и официальным источникам.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. В конце октября Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса.
После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России завершена, и отрицали планы объявлять новую волну. Еще осенью 2022 г. президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка». При этом никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России главой государства подписано не было.
В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что указ о мобилизации предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия, поэтому документ продолжает действовать. Представитель Кремля не стал раскрывать подробностей проводимых мероприятий, указывая на то, что это «закрытый пункт» указа.