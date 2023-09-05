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Власти регионов назвали фейком приказ о мобилизации с 11 сентября

Ведомости

Распространяемый в соцсетях приказ министра обороны РФ о якобы проведении дополнительной мобилизации 200 000 человек с 11 сентября является фейком. Об этом сообщили порталу 74.ru в правительстве Челябинской области.

Там заявили, что такого приказа не существует, и назвали фотографию документа фейком. Аналогичное заявление сделал военный комиссар региона Андрей Максуров. Он добавил, что такого приказа «нет и быть не может».

О распространяемом фейке в соцсетях граждан также предупредило правительство Бурятии. Там назвали документ «сфабрикованным приказом Министра обороны РФ» и призвали доверять только проверенным и официальным источникам.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. В конце октября Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса.

После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России завершена, и отрицали планы объявлять новую волну. Еще осенью 2022 г. президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка». При этом никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России главой государства подписано не было.

В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что указ о мобилизации предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия, поэтому документ продолжает действовать. Представитель Кремля не стал раскрывать подробностей проводимых мероприятий, указывая на то, что это «закрытый пункт» указа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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