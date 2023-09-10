СК России расследует уничтожение избирательного участка в Запорожской области

Выборы с 8 по 10 сентября впервые проходят в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что комиссия может отложить выборы в некоторых районах новых регионов в последний момент в случае ухудшения ситуации и возникновения угрозы безопасности избирателей.