СК России расследует уничтожение избирательного участка в Запорожской области
Следственный комитет РФ расследует факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области, сообщили в пресс-службе СК.
«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении.
В ночь на 10 сентября в результате атаки беспилотников в Запорожской области ночью был уничтожен один избирательный участок, никто не пострадал. Как отмечал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, целью атаки было запугивание.
О попытках атаковать избирательные участки сообщали и в Херсонской области. 8 сентября система ПВО уничтожила два беспилотника в Скадовском муниципальном округе.
Выборы с 8 по 10 сентября впервые проходят в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что комиссия может отложить выборы в некоторых районах новых регионов в последний момент в случае ухудшения ситуации и возникновения угрозы безопасности избирателей.