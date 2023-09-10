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Политика

СК России расследует уничтожение избирательного участка в Запорожской области

Ведомости

Следственный комитет РФ расследует факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области, сообщили в пресс-службе СК.

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении.

В ночь на 10 сентября в результате атаки беспилотников в Запорожской области ночью был уничтожен один избирательный участок, никто не пострадал. Как отмечал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, целью атаки было запугивание.

О попытках атаковать избирательные участки сообщали и в Херсонской области. 8 сентября система ПВО уничтожила два беспилотника в Скадовском муниципальном округе.

Выборы с 8 по 10 сентября впервые проходят в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что комиссия может отложить выборы в некоторых районах новых регионов в последний момент в случае ухудшения ситуации и возникновения угрозы безопасности избирателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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